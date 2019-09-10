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У Криму позбавлені волі 86 політв'язнів

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 01:47
У Криму позбавлені волі 86 політв'язнів
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

З них 34 в'язням вже винесли вироки

За станом на 7 вересня 2019 року в окупованому Криму 86 осіб незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованого або релігійного переслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Відзначається, що з них 34-м в'язням вже винесли вироки, частину з них етапували в колонії Криму і РФ. Решта перебувають у слідчих ізоляторах Криму і РФ.

Серед політв'язнів - дев'ять груп затриманих у Справі кримських мусульман" (справа "Хізб ут-Тахрір"). Також засуджені у "Справі українських диверсантів". Зі справи "групи Сенцова" у тюрьмі залишається Олексій Чирній (затриманий в травні 2014 року і засуджений на 7 років колонії суворого режиму).

Фото: списки політв'язнів у Криму (crimeahrg.org)

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панов і Микола Карпюк.

РБК-Україна писало, що адвокат українських політв'язнів в Росії Ілля Новіков сподівається, що Валентин Виговський та Ігор Кияшко, звинувачені в шпигунстві, потраплять у наступний список на обмін.

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