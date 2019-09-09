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Фигурант дела "крымских диверсантов" попросил Путина о помиловании

Новости » Общество    09.09.2019 - 16:14
Фигурант дела "крымских диверсантов" попросил Путина о помиловании
Фото: Андрей Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Захтей написал прошение для участия в следующих обменах пленными

Украинский политзаключенный, фигурант так называемого дела "крымских диверсантов" Андрей Захтей, которого не включили в списки на обмен пленными 7 сентября, попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила его супруга Оксана, передают "Крым. Реалии".

По ее словам, Захтей написал прошение о помиловании, когда узнал, что его не включили в списки на обмен пленными 7 сентября.

"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии №1.

Украинца приговорили к 6 с половиной годам колонии после того, как его признали его якобы виновным в подготовке диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Украинская сторона утверждала, что его похитили вместе с Евгением Пановым, похитили в августе 2016 года, после чего вывезли в Крым, где им также инкриминировали работу на украинскую разведку.

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