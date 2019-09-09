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Надеюсь, Выговский и Кияшко попадут в список следующего обмена, - адвокат

Новости » Общество    09.09.2019 - 22:12
Надеюсь, Выговский и Кияшко попадут в список следующего обмена, - адвокат
Фото: Илья Новиков (РБК-Украина)

Кроме Эдема Бекирова, фактически никто из крымских татар не попал в список на обмен, - адвокат

Адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков надеется, что Валентин Выговский и Игорь Кияшко, обвиненные в шпионаже, попадут в следующий список на обмен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Сейчас" на hromadske.

По словам адвоката, также до сих пор находится в плену Алексей Черний - последний участник группы Сенцова. Ему осталось полтора года из указанного российским судом срока.

"Надеюсь, что Черний раньше 2021 год окажется дома", - добавил Новиков.

Также адвокат подчеркнул, что кроме Эдема Бекирова, фактически никто из крымских татар не попал в список на обмен.

"Я надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров", - отметил Новиков.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Российской Федерацией произошел обмен пленными. На территорию Украины вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин 7 сентября провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах. В частности, в ходе беседы обсуждался режим прекращения огня и последовательного разведения сил на линии соприкосновения, а также продолжение переговоров в нормандском формате.

Также сообщалось, что в Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается об обмене в формате "200 на 70".

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