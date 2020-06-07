В Крыму из-за коронавируса изолировали почти 1000 человек

Фото: медицинские работники (УНИАН)

Под медицинским наблюдением находятся 2888 человек

В аннексированном Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек из-за коронавируса. Эти люди контактировали с зараженными COVID-19.

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на данные подконтрольного Кремлю "правительства Крыма".

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.

За последние сутки на полуострове зафиксировали еще 14 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму зарегистрировано 438 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 14 человек.

Напомним, ранее подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

Кроме этого, правозащитники отмечают, что "власти" Крыма занижают число заболевших коронавирусом.

Вместе с тем в Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов, которые ввели ранее для "бесцельно" приезжающих.

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Автор: Максим Зайченко