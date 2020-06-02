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В Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября

Новости » Общество     02.06.2020 - 20:39
В Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября
Фото: школа (facebook.com/UNICEFUkraine)

При этом десятки детей на аннексированном полуострове не имеют возможности учиться дистанционно

Во вторник, 2 июня, подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил готовиться школам к дистанционному обучению с 1 сентября. Это связано с рисками роста числа заболеваний коронавирусом.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

При этом уточняется, что у 63 крымских детей нет возможности учиться дистанционно, поскольку они не имеют необходимой техники.

"Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос относительно этих 63 детей на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке", - заявил Аксенов.

Отметим, из-за пандемии коронавируса учебные заведения в аннексированном Крыму перешли на дистанционное обучение. Праздник последнего звонка 22 мая провели в эфире местных телеканалов.

Согласно последним данным, на полуострове зарегистрировано 392 случая COVID-19, умерло 11 человек.

При этом правозащитники отмечают, что "власти" Крыма занижают число заболевших коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что более 800 человек в Крыму находятся в обсерваторах из-за коронавируса, а под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымшколаКоронавирус
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