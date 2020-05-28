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Данные о коронавирусе в оккупированном Крыму занижены, - правозащитники

Новости » Общество     28.05.2020 - 03:45
Данные о коронавирусе в оккупированном Крыму занижены, - правозащитники
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Известно об одном заболевшем, который приехал с Индии

На территории оккупированного Крыма российские власти продолжают занижать данные о заболеваемости коронавирусом. Известен также один случай завезения инфекции с Индии.

Об этом в своем мониторинговом отчете сообщает "Крымская правозащитная группа".

Отмечается, что по состоянию на среду, 27 мая, на полуострове известно о 515 заразившихся жителях полуострова. При этом днем ранее оккупационные власти сообщали о 355 заболевших и 11 умерших. Еще 160 пациентов зарегистрировали в Севастополе, из них умерли трое.

Уже на следующий день сообщалось, что в Севастополе зарегистрировали только два новых случая заболевания COVID-19. При этом указано, что есть один завозной случай из Индии.

Кроме того, по данным правозащитной группы, в аннексированном Крыму стабильно возрастает число медицинских учреждений, в которых уже обнаружили случаи заражения медицинских сотрудников инфекцией COVID-19.

"Результаты мониторинга дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - сказано в отчете.

Недавно "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех прибывших на полуостров решили помещать в обсерваторы. При этом люди самостоятельно должны будут оплатить за пребывание в них.

Напомним, в начале мая подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины КрымзаражениеКоронавирус
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