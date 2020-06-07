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У Криму через коронавірус ізолювали майже 1000 осіб

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 15:55
У Криму через коронавірус ізолювали майже 1000 осіб
Фото: медичні працівники (УНІАН)

Під медичним наглядом перебувають 2888 осіб

В анексованому Криму в обсерватори ізолювали 976 осіб через коронавірус. Ці люди контактували з інфікованими на COVID-19.

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на дані підконтрольного Кремлю "уряду Криму".

Зазначається, що під медичним наглядом перебувають 2888 осіб, з яких під динамічним наглядом вдома - 1693 людини, в стаціонари поміщені 219 осіб.

За останню добу на півострові зафіксували ще 14 нових випадків COVID-19. Всього в Криму зареєстровано 438 випадків нової коронавірусної інфекції, померло 14 осіб.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Також РБК-Україна писало, що у Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня.

Крім цього, правозахисники відзначають, що "влада" Криму занижує кількість хворих на коронавірус.

Разом з тим у Криму розраховують запустити курортний сезон за рахунок платних обсерваторів, які ввели раніше для тих, хто "безцільно" приїжджають.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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