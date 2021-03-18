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Вопрос воды для Крыма может обостриться. Кравчук допустил атаку с юга России

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 09:07
Вопрос воды для Крыма может обостриться. Кравчук допустил атаку с юга России Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Он не исключает российской атаки с юга.

Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы, а не гражданы.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России", - заявил он.

Ранее Кравчук говорил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы", но теперь он изменил мнение.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмелели и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связанные с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

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