Вопрос воды для Крыма может обостриться. Кравчук допустил атаку с юга России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Он не исключает российской атаки с юга.

По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы, а не гражданы.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России", - заявил он.

Ранее Кравчук говорил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы", но теперь он изменил мнение.