По словам так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова, английский язык в школах не нужен.

"Зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?", - говорит так называемый "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

По его мнению, подражание другой цивилизации опасно.

"Мы делаем ребенка заложником - она будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки". - сказал Константинов.

Также ввин не обошел тему войны, отметив, что англичане являются для них врагами.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю не хватает времени", - добавил он.

Лично Константинов не изучал английский язык в школе, но утверждает, что выучил его в течение двух лет на специализированных курсах, когда, мол, возникла потребность для ведения бизнеса. По его мнению, каждому человеку будет достаточно, если она будет иметь возможность выучить иностранный язык на таких курсах, но вроде бы не стоит учить чужие языки в школах.