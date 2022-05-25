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У Криму хочуть виключити англійську мову зі шкільної програми

Фото: у Криму планують прибрати англійську мову зі шкільної програми (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах. Обгрунтовують це тим, що в цьому немає потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TACC.

За словами так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова, англійська мова в школах не потрібна.

"Навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?", - говорить так званий "спікер державної ради Криму" Володимир Константінов.

На його думку, наслідування іншої цивілізації небезпечне.

"Ми робимо дитину заручником - вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона - Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови". - сказав Константінов.

Також ввін неоминув тему війни, зазначивши, що англійці є для них ворогами.

"Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час, а потім на історію бракує часу", - додав він.

Особисто Константінов не вивчав англійську мову в школі, але твердить, що вивчив її впродовж двох років на спеціалізованих курсах, коли, мовляв, виникла потреба для ведення бізнесу. На його думку, кожній людині буде вдосталь, якщо вона матиме нагоду вивчити іноземну мову на таких курсах, але начебто не варто вчити "чужі" мови в школах.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти планують з нового навчального року впровадити російські "стандарти освіти". Незгодним вчителям загрожують "негативними наслідками".

На захоплених територіях окупаційна влада примусово впроваджує в українських навчальних закладах "стандарти російської освіти". Відомо, що близько 3,5 тисячі викладачів вже проходять перепідготовку.

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Крим