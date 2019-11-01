В Крыму на границе ФСБ России задержала украинца

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала на въезде в аннексированный Крым гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что 34-летнего жителя Закарпатской области задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью.

"Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - сообщили в ФСБ.

В РФ отметили, что ранее въезд украинцу в Россию был запрещен до сентября 2020. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, 30 октября сообщалось, что ФСБ России задержала двух жителей Севастополя на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Мужчини якобы ввозили в Крым медицинский препарат из группы опиатов Субутекс.

Также РБК-Украина сообщало, что в Крыму на границе с Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Причина задержания правозащитника неизвестна