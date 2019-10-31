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В Крыму силовики задержали правозащитника

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 13:29
В Крыму силовики задержали правозащитника
Фото: Абдурешит Джеппаров (facebook.com atrchannel)

Силовики задержали правозащитника Джеппарова

На админгранице между оккупированным Россией Крымом и Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил адвокат правозащитника Маммет Мамбетов, его подзащитный был задержан российскими силовиками на админгранице между оккупированным Крымом и подконтрольной украинским властям территории.

"На административной границе с Крымом снова задержали Абдурешита Джеппарова, уже час его держат российские пограничники", - заявил он.

Отмечается, что Джеппаров планировал выехать с территории Крыма на материковую часть Украины. Пока причина задержания крымского правозащитника неизвестна. Российские силовики инцидент не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом двух жителей Севастополя. Задержания проводились в пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой". Российские силовики не назвали имена задержанных лиц.

Также РБК-Украина писало, что 29 октября оккупационный "суд" Ялты продлил арест активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Активиста задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости. Адвокат связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года.

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