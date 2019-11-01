У Криму на кордоні ФСБ Росії затримала українця

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала на в'їзді в аннексированный Крим громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що 34-річного жителя Закарпатської області затримали на пункті пропуску в Армянську при перетині адміністративної межі Криму з Херсонською областю.

"Чоловік навмисне змінив свої установчі дані, звернувшись для цього в міграційну службу України та оформивши новий паспорт", - повідомили у ФСБ росії.

В РФ зазначили, що раніше в'їзд українцю в Росії був заборонений до вересня 2020. Відносно затриманого порушено кримінальну справу, а також обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що ФСБ Росії затримала двох жителів Севастополя на адміністративному кордоні між Херсонською областю та аннексированным Кримом. Молодики нібито ввозили в Крим медичний препарат з групи опіатів Субутекс.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Криму на кордоні з Херсонською областю затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Причина затримання правозахисника невідома