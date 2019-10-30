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На въезде в Крым ФСБ задержала двух жителей Севастополя

Новости » Общество    30.10.2019 - 14:59
На въезде в Крым ФСБ задержала двух жителей Севастополя
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Мужчини якобы ввозили в Крым медицинский препарат из группы опиатов Субутекс

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух жителей Севастополя на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что задержания проводились в пунктах пропуска Армянск и Джанкой. Как сообщает ФСБ, мужчин задержали за ввоз в Крым медицинского препарата из группы опиатов Субутекс, который они якобы регулярно покупали в Украине. Кроме того, российские силовики провели обыски по месту жительства одного из задержанных.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотических средств. Имена задержанных неизвестны.

Напомним, 28 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила обвинение жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Также РБК-Украина сообщало, что ФСБ в аннексированном Крыму целенаправленно преследует местных жителей с проукраинской позицией.

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