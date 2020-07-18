В Крыму на грани высыхания оказались два водохранилища

Часть одного из водохранилищ полностью высохла
В оккупированном Россией Крыму на грани высыхания оказалось Белогорское водохранилище. Существует риск, что осенью вода в нем вообще закончится.
Об этом рассказал активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов в комментарии "Крым.Реалии".
В июле состояние Белогорского водохранилища существенно ухудшилось, река Биюк-Карасу, которая питает его, превратилась в ручей. Срединная часть водохранилища также пересохла, поэтому от него осталась только небольшая часть у плотины.
Фото: пересохшая река Биюк-Карасу (krymr.com)
Меметов рассказал, что на этой неделе российские военные проложили водовод из соседнего Тайганского водохранилища на Симферополь, чтобы забрать остатки воды для нужд города.
"Осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище", - добавил он.
Напомним, об отсутствии проблем с питьевой водой для населения оккупированного Крыма ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Проблемы с водой в Крыму могут спровоцировать новую агрессию России против Украины с целью захвата Крымского канала, не исключают в представительстве президента Владимира Зеленского.