У Криму на межі висихання опинилися два водосховища

В окупованому Росією Криму на межі висихання опинилося Білогірське водосховище. Існує ризик, що восени вода у ньому взагалі закінчиться.

Про це розповів активіст руху "Вільний Крим" Решад Меметов в коментарі "Крим.Реалії".

У липні стан Білогірського водосховища суттєво погіршився, річка Біюк-Карасу, яка живить його, перетворилася на струмок. Серединна частина водосховища також пересохла, тому від нього лишилася тільки невелика частина біля греблі.

Фото: пересохла річка Біюк-Карасу (krymr.com)

Меметов розповів, що цього тижня російські військові проклали водовід з сусіднього Тайганського водосховища на Сімферополь, щоб забрати рештки води для потреб міста.

"Восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище", - додав він.

Нагадаємо, про відсутність проблем з питною водою для населення окупованого Криму раніше заявляв секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Проблеми з водою в Криму можуть спровокувати нову агресію Росії проти України з метою захоплення Кримського каналу, не виключають у представництві президента Володимира Зеленського.