У Криму ще більше урізують подачі води. Алушта отримуватиме по 5 годин на день

Окупаційна влада ще більше урізує водопостачання в Криму . Зокрема, Алушта на час курортного сезону буде отримувати її по п'ять годин на день.

За її словами, жорсткий графік вводять для забезпечення міста водою в курортний сезон. При цьому санаторії будуть з водою постійно. Нові обмеження почнуть діяти з наступного тижня.

"Всі об'єкти сфери розміщення знаходяться внизу, а система водопостачання міста розташована так, що всі потоки води йдуть якраз в нижню частину. У нас на сьогоднішній день санаторії не зазнають проблем з водою", - додала вона.