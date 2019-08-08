Суд Крыма продлил арест Бекирову

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Верховный суд Крыма продлил меру пресечения до 11 октября

Верховный суд Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По ее словам, судилище оккупационной власти Крыма над украинским гражданином не прекращается.

"Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - заявила Денисова.

Также омбудсмен отметила, что 15 августа Верховный суд Крыма будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело по существу - "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд. Симферополя".

"Этапирования в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято", - отметила она.

Также она добавила, что только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь Бекирова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.

Кроме того, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, намерен начать голодовку, в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.