В Крыму близко к высыханию пресноводное озеро Бугаз

В Крыму близко к высыханию большое пресноводное озеро Бугаз. Это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод.
Об этом заявил правозащитник Абдурешит Джеппаров в комментарии "Радио Свобода".
По его словам, из-за понижения уровня грунтовых вод иссякли источники, из которых поступала вода в озеро. И подчеркнул, что такая ситуация сейчас наблюдается на многих водоемах на оккупированном полуострове.
"Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", - сказал Джеппаров.
На этой неделе сообщалось, что Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму задержала двух украинцев. Это произошло после того, как они 9 марта приняли участие в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.
Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, количество украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России продолжает расти. Она опубликовала последнюю информацию о количестве таких человек.