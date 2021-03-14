У Криму близько до висихання прісноводне озеро Бугаз. Це стало наслідком надмірного споживання підземних вод.
Про це заявив правозахисник Абдурешит Джеппаров у коментарі "Радіо Свобода".
За його словами, через зниження рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, з яких надходила вода в озеро. І підкреслив, що така ситуація зараз спостерігається на багатьох водоймах на окупованому півострові.
"Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, але і на багатьох інших водоймах Криму", - сказав Джеппаров.
На цьому тижні повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму затримала двох українців. Це сталося після того, як вони 9 березня взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.
Нагадаємо, за даними омбудсмена Людмили Денисової, кількість українських полонених на Донбасі, в Криму і Росії продовжує зростати. Вона опублікувала останню інформацію про кількість таких осіб.