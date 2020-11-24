В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону РФ, - Мамедов

С начала оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей, которые работали на полуострове, перешли на сторону России. Они сотрудничают с оккупационным режимом.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, на сегодня ведется следствие в отношении тысяч подозреваемых в преступлениях в условиях вооруженного конфликта

"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько их не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров", - отметил Мамедов.

Он уточнил, что остальные остались работать на оккупационную администрацию.

Напомним, ранее Мамедов рассказал, что Украина подготовит электронную базу данных, которые предшествовали оккупации части Донбасса и Крымского полуострова. Такая база данных будет частично публичной.

Кроме того, по его словам, Офис генерального прокурора намерен создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.