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Украина готовит хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Киев, Вторник 24 ноября 2020 12:11
Украина готовит хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова. Ее сделают частично публичной.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, персональные данные обвиняемых, свидетелей и жертв, а также информацию о досудебном рассмотрении могут оставить скрытыми, а все остальное - публичным.

"Мы готовим хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе", - отметил он.

Мамедов говорит, что с Донбассом сложнее, ибо "каждый день шли бои, ситуация менялась едва ли не ежечасно, то для восстановления и реконструкции событий понадобится больше времени".

"Этот блок - право знать правду - один из четырех основных элементов правосудия переходного периода, то есть алгоритма, "дорожной карты", если хотите, как Украина будет выходить из вооруженного конфликта и жить в постконфликтный период", - отметил он.

Напомним, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

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