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Украина создаст мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе

Киев, Вторник 24 ноября 2020 12:38
Украина создаст мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Офис генпрокуратуры Украины планирует создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. В Украине хотят усовершенствовать методику расследования, активизировать его и найти новые доказательства.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

В ОГУ рассматривают вариант создания 6 мобильных групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

"Мы планируем запустить новый инструмент - мобильные группы", - отметил Мамедов.

Они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм и прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах, добавил заместитель генпрокурора.

В их состав должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты - судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны. Разделять мобильные группы планируют по территориальному принципу.

"Например, одна группа - Авдеевка - Красногоровка - Марьинка Донецкой области, вторая - Мариуполь", - объяснил он.

Напомним, статус военного преступника могут получить более 100 человек.

Кроме того, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

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