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У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік РФ, - Мамедов

Автор: РБК-Україна

З початку окупації Криму понад 20 тисяч українських правоохоронців, які працювали на півострові, перейшли на бік Росії. Вони співпрацюють з окупаційним режимом.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, на сьогодні ведеться слідство стосовно тисяч підозрюваних у злочинах в умовах збройного конфлікту

"Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 осіб в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присязі? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів", - зазначив Мамедов.

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Він уточнив, що інші залишилися працювати на окупаційну адміністрацію.

Нагадаємо, раніше Мамедов розповів, що Україна підготує електронну базу даних, які передували окупації частини Донбасу та Кримського півострова. Така база даних буде частково публічною.

Крім того, за його словами, Офіс генерального прокурора має намір створити 6 мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі.

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