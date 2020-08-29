В Крыму 16 тысяч человек остались без газа из-за аварии

В аннексированном Россией Крыму 16 тысяч человек остались без газа из-за аварии. Повреждение газопровода произошло в районе поселка Гвардейское Симферопольского района.

Об этом сообщает подконтрольное Кремлю коммунальное предприятие "Крымгазсети".

Как отмечается, неизвестные проводили несанкционированные земляные работы в охранной зоне сетей газораспределения и повредили подземный газопровод.

"В период с 29 по 31 августа 2020 года после выполнения комплекса аварийно-восстановительных работ ГУП РК "Крымгазсети" будет осуществлен пуск газа абонентам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на севере оккупированного полуострова произошел новый выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан"; местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе.

Также РБК-Украина писало, что водохранилище аннексированного Севастополя, питающее город, наполнено на треть; этих запасов хватит до декабря.