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У Криму 16 тисяч людей залишилися без газу через аварію

Автор: Максим Зайченко

В анексованому Росією Криму 16 тисяч людей залишилися без газу через аварію. Пошкодження газопроводу сталося в районі селища Гвардійське Сімферопольського району.

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Про це повідомляє підконтрольна Кремлю комунальне підприємство "Кримгазмережі".

Як зазначається, невідомі проводили несанкціоновані земляні роботи в охоронній зоні мереж газорозподілу і пошкодили підземний газопровід.

"У період з 29 по 31 серпня 2020 року після виконання комплексу аварійно-відновлювальних робіт ДУП РК "Кримгазмережі" буде здійснено пуск газу абонентам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на півночі окупованого півострова стався новий викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан"; місцеві жителі скаржаться на неприємний запах у повітрі.

Також РБК-Україна писало, що водосховище анексованого Севастополя, що живить місто, наповнене на третину; цих запасів вистачить до грудня.

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