На севере Крыма произошел новый выброс сернистого газа

Фото: выброс произошел на "Крымском титане" (facebook.com Василий Телиженко)

"Власти" Армянска уверяют, что концентрация вредных веществ не опасна

На севере аннексированного Крыма произошел новый выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". Местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, сегодня на заводе после длительного простоя запустили сернокислотное производство. Во время перевода системы в рабочий режим произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. Но на протяжении трех дней несколько раз в сутки будут делаться замеры.

Напомним, последний крупный выброс на "Крымском титане" был в начале сентябре 2018 года; тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.

Также сообщалось, что в результате выброса химикатов на материковую часть Украины выехали 59 человек, а на административной границе отравились несколько украинских пограничников. Кроме того, в Херсонской области в больницы обратились несколько десятков взрослых и детей.

Ситуация была нормализована к концу месяца.