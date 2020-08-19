ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На севере Крыма произошел новый выброс сернистого газа

Армянск, Среда 19 августа 2020 18:47
На севере Крыма произошел новый выброс сернистого газа
Фото: выброс произошел на "Крымском титане" (facebook.com Василий Телиженко)
Автор: РБК-Украина

"Власти" Армянска уверяют, что концентрация вредных веществ не опасна

На севере аннексированного Крыма произошел новый выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". Местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, сегодня на заводе после длительного простоя запустили сернокислотное производство. Во время перевода системы в рабочий режим произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. Но на протяжении трех дней несколько раз в сутки будут делаться замеры.

Напомним, последний крупный выброс на "Крымском титане" был в начале сентябре 2018 года; тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.

Также сообщалось, что в результате выброса химикатов на материковую часть Украины выехали 59 человек, а на административной границе отравились несколько украинских пограничников. Кроме того, в Херсонской области в больницы обратились несколько десятков взрослых и детей.

Ситуация была нормализована к концу месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КрымКрымвыбросАрмянск
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь