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В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 11:59
В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На аннексированном полуострове уже более 260 зараженных коронавирусом

Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на территории аннексированного полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, маску нужно носить только в общественных местах.

"С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Не обязательно должна это быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах - просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна", - сказал Аксенов.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму зафиксировали более 260 случаев COVID-19, из которых 106 - в Севастополе.

Как писало РБК-Украина, ранее Аксенов заявил, что на улицах полуострова будут патрулировать "казаки", дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции.

Кроме этого, в аннексированном Крыму почти 2 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. При этом 855 человек помещены в обсерваторы. По словам так называемой "главы крымского Минсоцполитики" Елены Романовской, число подозрений на COVID-19 в Крыму растет.

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