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В Крыму усиливают патрулирование улиц

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 15:56
В Крыму усиливают патрулирование улиц
Фото: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов (из открытых источников)

На аннексированном полуострове почти 2 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на улицах полуострова будут патрулировать "казаки", дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, стоит привлечь к патрулированию "депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев".

"Чтобы был один сотрудник органов внутренних дел или Росгвардии, который может протокол составить, и двое людей, которые помогают. Если увидим, что мало патрульных, то в конкретном регионе будем принимать решение об увеличении", - сказал Аксенов.

Также так называемые "власти Крыма" увеличили число представителей так называемого "казачества".

"Мы увеличили количество казачества - 150 человек в городах. Мы хотим увеличить количество мобильных групп городов Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь", - сказал на заседании глава подконтрольного России "правительства Крыма" Юрий Гоцанюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму почти 2 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. При этом 855 человек помещены в обсерваторы. По словам так называемой "главы крымского Минсоцполитики" Елены Романовской, число подозрений на COVID-19 в Крыму растет.

Как писало РБК-Украина, Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании, а также добавил, что на полуострове высока вероятность коллапса системы здравоохранения.

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