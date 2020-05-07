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У Криму з 12 травня вводять обов'язковий масковий режим

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:59
У Криму з 12 травня вводять обов'язковий масковий режим
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На анексованому півострові вже понад 260 заражених коронавірусом

Підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на території анексованого півострова з 12 травня вводиться обов'язковий масковий режим через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, маску потрібно носити тільки в громадських місцях.

"З 12 травня вводиться в Криму масковий режим у громадських місцях. Не обов'язково повинна бути медична маска, вони носяться тільки в громадських місцях - просто при ходінні на вулиці, якщо ви не стоїте на зупинці чи не зайшли в приміщення, маска не потрібна", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму зафіксували понад 260 випадків COVID-19, з яких 106 - у Севастополі.

Як писало РБК-Украина, раніше Аксьонов заявив, що на вулицях півострова будуть патрулювати "козаки", дружинники та депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції.

Крім цього, в анексованому Криму майже 2 тисячі осіб перебувають під наглядом через коронавірус. При цьому 855 осіб поміщені в обсерватори. За словами так званої "глави кримського Мінсоцполітики" Олени Романовської, число підозр на COVID-19 у Криму зростає.

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