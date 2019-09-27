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Кримськотатарського журналіста хочуть засудити на 6 років за блогу в YouTube

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 14:04
Кримськотатарського журналіста хочуть засудити на 6 років за блогу в YouTube
Фото: Наріман Мемедеминов (ua.krymr.com)

Російські прокурори просять 6 років колонії для блогера Нарімана Мемедеминова

У п'ятницю, 27 грудня, на засіданні Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону російський прокурор Олексій Айдинов попросив призначити шість років колонії для кримськоготатарського журналіста і блогера Нарімана Мемедеминова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Мемедеминова нібито підозрюють у публічних закликах до тероризму. Наступне засідання, на якому в рамках дебатів сторін виступить сам Мемедеминов, призначено на 30 вересня.

Вчора слідчі допитували обвинуваченого, на що він заявив, що представлені обвинуваченням докази "показують повну неспроможність кримінальної справи".

Зазначимо, що Мемедеминов є кримськотатарською блогером і громадянським журналістом. Російські силовики затримали його в кінці березня 2018 року. Мемедеминову пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності.

Претензії до російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедеминов вів з 2013 по 2015 рік. В ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російських святах.

Нагадаємо, в окупованому Криму п'ятьох фігурантів так званої справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з Росії в аннексированный Крим етапували 15 кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Активістів доставили для впізнання "засекречених свідком".

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