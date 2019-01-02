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Кримськотатарський активіст заявив про побиття в анексованому Криму

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 21:59
Кримськотатарський активіст заявив про побиття в анексованому Криму
Фото: Риза Асанов (з відкритих джерел)

На Ризу Асанова напали під час зйомок сюжету про нову автомагістраль "Таврида"

У анексованому Росією Криму невідомі побили кримськотатарського активіста Ризу Асанова під час зйомок сюжету про нову автомагістраль "Таврида". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, на нього напали вранці 2 січня в окружній Білогірська, де він знімав сюжет про автомагістраль "Таврида".

При цьому, як заявив Асанов, "ніхто зі співробітників не видав якогось підтвердження про те, що він залишив у них заяви".

"Взяли дві заяви, але мені видали просто корінець. Я просив видати мені копії або дати сфотографувати. Але нічого я не отримав. У даних умовах я планую як завжди не виходити один. Два роки я в дорозі з дружиною, і вона мене завжди супроводжувала. Сьогодні перший раз виїхав один, і стався цей інцидент", - зазначив Асанов.

Відзначимо, "Таврида" - автомагістраль, яку будує окупаційна влада Криму. Вона з'єднає Керч, Сімферополь і Севастополь. Запланована довжина траси - 250,75 кілометра.

Нагадаємо, 19 грудня кримськотатарському активісту Едему Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ).

Кримськотатарський активіст заявив про побиття в анексованому КримуКримськотатарський активіст заявив про побиття в анексованому Криму

Бекірова затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. На наступний день його заарештували на два місяці.

Представництво ЄС в Україні закликав звільнити Бекірова і відзначило погіршення його стану здоров'я.

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