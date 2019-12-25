По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

В среду, 25 декабря, по незаконно построенному Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд, который отправился в аннексированный Крым по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, состав должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.

"Во время движения начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

В ЕС это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.