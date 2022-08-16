ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика после взрывов на полуострове

Новина українською →
Крым, Вторник 16 августа 2022 17:58
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика после взрывов на полуострове Фото: на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика после взрывов на полуострове (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей. Такой показатель является новым суточным рекордом трафика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По информации российского издания, предыдущий рекорд был установлен 16 августа 2020 года, тогда по мосту за сутки проехало 37 374 автомобиля.

Стоит заметить, что, по информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, после сегодняшних взрывов "тысячи граждан России направлялись в сторону моста через Керченскую протоку".

Также представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила, что 16 августа на выезд из Крыма огромные очереди.

Напомним, во вторник, 16 августа, стало известно, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Позже на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя также прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Крымский мост Взрыв
NEWS
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного