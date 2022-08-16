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На Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку після вибухів на півострові

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Крим, Вівторок 16 серпня 2022 17:58
На Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку після вибухів на півострові Фото: на Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку після вибухів на півострові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

За інформацією російського видання, попередній рекорд був встановлений 16 серпня 2020 року, тоді по мосту за добу проїхало 37 374 автомобіля.

Варто зауважити, що, за інформацією глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, після сьогоднішніх вибухів "тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку".

Також представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що 16 серпня на виїзд з Криму величезні черги.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.

Пізніше на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя також пролунало кілька вибухів. Над районом піднімається чорний дим.

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