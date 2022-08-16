На Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку після вибухів на півострові

За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

За інформацією російського видання, попередній рекорд був встановлений 16 серпня 2020 року, тоді по мосту за добу проїхало 37 374 автомобіля.

Варто зауважити, що, за інформацією глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, після сьогоднішніх вибухів "тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку".

Також представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що 16 серпня на виїзд з Криму величезні черги.