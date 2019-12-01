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У крымского татарина в российском СИЗО забрали медикаменты

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 14:47
У крымского татарина в российском СИЗО забрали медикаменты
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Он также рассказал, что ему не проводят медобследования из-за якобы прошения об отказе

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова после этапирования из Симферополя в СИЗО российского Ростова-на-Дону забрали все лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как расскала мать политзаключенного Нияра Ибрагимова, ему также не проводят медобследование, поскольку он якобы написал отказ.

"Тимур сказал, что в день прибытия в СИЗО Ростова, у него забрали все лекарства, которые ему нужны, и до сих пор не отдали. Тимур также сказал, что ему не проводят медобследования, аргументируя тем, что он, якобы, написал отказ, которую, разумеется, не писал и подпись не его. Для чего все это сделано, для меня остается непонятным", - рассказала мать Ибрагимова.

Ранее адвокат Лиля Гемеджи рассказала, что у ее подзащитного, фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева во время этапирования из Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону также изъяли медикаменты.

Администрация СИЗО Ростова-на-Дону никоим образом не комментировала эту информацию.

Напомним, ранее так называемый "суд" в Крыму продлил арест 7 фигурантам второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.

В Крыму оставили под стражей 4 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Из Крыма этапировали еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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