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У кримського татарина в російському СІЗО забрали медикаменти

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 14:47
У кримського татарина в російському СІЗО забрали медикаменти
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Він також розповів, що йому не проводять медобстеження через нібито прохання про відмову

У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону забрали всі ліки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як розповіла мати політв'язня Ніяра Ібрагімова, йому також не проводять медобстеження, оскільки він нібито написав відмову.

"Тимур сказав, що в день прибуття в СІЗО Ростова, у нього забрали всі ліки, які йому потрібні, і досі не віддали. Він також сказав, що йому не проводять медобстеження, аргументуючи тим, що він нібито написав відмову, яку, зрозуміло, не писав і підпис не його. Для чого все це зроблено, для мене залишається незрозумілим", - розповіла мати Ібрагімова.

Раніше адвокат Ліля Гемеджі розповіла, що у її підзахисного, другого фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва під час етапування з Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону також вилучили медикаменти.

Адміністрація СІЗО Ростова-на-Дону ніяк не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Абдуллаєв Іззет, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.

У Криму залишили під вартою 4 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" З Криму етапували ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України Хізб ут-Тахрір
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