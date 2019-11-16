У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" изъяли лекарства перед этапированием, - адвокат

Фото: Сервер Мустафаев (facebook / crimeansolidarity)

У Мустафаева изъяли медпрепараты перед этапированием в Ростов-на-Дону

У фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева изъяли медицинские препараты перед этапированием в Ростов-на-Дону, где проходит суд над активистами. Об этом сообщила адвокат активиста Лилия Гемеджи в интервью "Крым.Реалии".

По словам адвоката. российские силовики изъяли у Мустафаева медпрепараты, которые он принимал для укрепления иммунитета, перед тем как этапировать его в СИЗО Ростова-на-Дону.

"Когда он находился в Краснодарском СИЗО в камере размером четыре квадратных метра, его сокамерник заболел вирусным заболеванием. Соответственно для того, чтобы предотвратить заболевание и укрепить иммунитет после прошлой болезни, у него были лекарства, витамины и противовирусные препараты. Вот эти препараты у него изъяли, сказав, что в СИЗО Ростова-на-Дону достаточно медикаментов и помощи, которую оказывают в СИЗО Ростова, тоже достаточно", - рассказала Гемеджи.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в российском суде в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении 8 фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", среди которых и Мустафаев. Российский прокурор огласил обвинение всем крымскотатарским активистам. Также один из активистов заявил об отводе судьи.