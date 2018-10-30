Денисова подтвердила освобождение 7 украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что украинских моряков не обменивали на российских, поскольку экипаж "Норда" не был задержан

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила освобожение 7 украинских моряков, которые незаконно удерживались в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Facebook.

По словам Денисовой, речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко. Украинские моряки незаконно удерживались в аннексированном Россией Крыму с мая текущего года.

"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму вернулись в Украину. Сейчас они уже направляются домой...С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой", - написала она.

Денисова также подчеркнула, что состоялся не обмен, поскольку моряки российского судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины и "их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РосСМИ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявляли об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков.

Отметим, в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна "Норд" вернулся в Крым через КПВВ "Каланчак", пограничники пропустили их как граждан Украины.