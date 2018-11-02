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З кримського СІЗО звільнили капітана затриманого українського судна

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 11:14
Ілюстративне фото: ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)
Ілюстративне фото: ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)

Віктора Новицького відпустили під підписку про невиїзд

Зі слідчого ізолятора окупованого Сімферополя (Крим) звільнили капітана затриманого українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Новицькому змінили запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Зазначимо, таким чином, окупаційна влада звільнила з-під варти всіх членів екіпажу ЯМК-0041.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Криму звільнили 7 українських моряків, яких з травня утримували на півострові. В числі звільнених були три члени екіпажу ЯМК-0041. Українська сторона підкреслює, що моряків звільнили не за обміном на моряків судна "Норд", які на відміну від українців в СІЗО вільно пересувалися по території України.

Риболовецьке судно ЯМК-0041 було затримано 4 травня біля берегів окупованого Криму. Російська сторона звинуватила його моряків в порушенні заборони на вилов камбали на шельфі. Інцидент стався після затримання в кінці березня в Азовському морі сейнера "Норд". На його капітана Володимира Горбенка завели справу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

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Новини України КримСімферопольсудноморякиСИЗО
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