З кримського СІЗО звільнили капітана затриманого українського судна

Ілюстративне фото: ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)

Віктора Новицького відпустили під підписку про невиїзд

Зі слідчого ізолятора окупованого Сімферополя (Крим) звільнили капітана затриманого українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Новицькому змінили запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Зазначимо, таким чином, окупаційна влада звільнила з-під варти всіх членів екіпажу ЯМК-0041.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, в Криму звільнили 7 українських моряків, яких з травня утримували на півострові. В числі звільнених були три члени екіпажу ЯМК-0041. Українська сторона підкреслює, що моряків звільнили не за обміном на моряків судна "Норд", які на відміну від українців в СІЗО вільно пересувалися по території України.

Риболовецьке судно ЯМК-0041 було затримано 4 травня біля берегів окупованого Криму. Російська сторона звинуватила його моряків в порушенні заборони на вилов камбали на шельфі. Інцидент стався після затримання в кінці березня в Азовському морі сейнера "Норд". На його капітана Володимира Горбенка завели справу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України.