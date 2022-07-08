Крымский мост - "законная цель" для Украины, - экс-командующий НАТО

Он заявил, что все мосты имеют свои слабые места и при правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время.

Генерал добавил, что атака на мост со стороны Украины была бы оправдана.

"Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав.

Для удара, по его мнению, можно использовать ракеты Harpoon, которые нанесут сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.