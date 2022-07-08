Кримський міст - "законна мета" для України, - екс-командувач НАТО

Він заявив, що всі мости мають свої слабкі місця і при правильному виборі мети Керченський міст може стати непридатним для експлуатації на деякий час.

Генерал додав, що атака на міст з боку України була б виправдана.

"Керченський міст - законна мета", - заявив Брідлав.

Для удару, на його думку, можна використовувати ракети Harpoon, які завдадуть нищівного удару по мосту, що з'єднує Керченську протоку і материкову частину РФ.