Крымские татары в ВР не будут создавать отдельную группу, - Джемилев

По словам Джемилева, вопрос выхода его или других депутатов-крымских татар из своих фракций для объединения в отдельную парламентскую группу сейчас не рассматривается. Хотя, такой вариант обсуждался в порядке предложения на встрече с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в прошлом году.

"Это в порядке обсуждения было: а не лучше ли было б, если все крымские татары, которые в разных фракциях – "Голос", "Европейская солидарность", может, еще кто присоединится, – создали б отдельную парламентскую группу, которая бы называлась "Крым" или "Деоккупация Крыма". Тогда бы, дескать, вопросы, связанные с Крымом, быстрее проходили в Верховной Раде", – сказал Джемилев.