Кримські татари у ВР не будуть створювати окрему групу, - Джемілєв

Кримські татари у Верховній раді не будуть створювати окрему політичну силу або групу. Про це повідомив лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

За словами Джемілєва, питання виходу його або інших депутатів-кримських татар із своїх фракцій для об'єднання в окрему парламентську групу зараз не розглядається. Хоча, такий варіант обговорювався в порядку пропозиції на зустрічі з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком в минулому році.

"Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якщо б всі кримські татари, які в різних фракціях – "Голос", "Європейська солідарність", може, ще хтось приєднається, – створили б окрему парламентську групу, яка б називалася "Крим" або "Деоккупация Криму". Тоді б, мовляв, питання, пов'язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді", – сказав Джемілєв.