В аннексированном Крыму завершили расследование "уголовного дела" против Джемилева

Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)

Лидер крымскотатарского народа планирует обращаться в Европейский суд по правам человека

В аннексированном Крыму завершили расследование "уголовного дела" против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Следственный комитет России в Крыму 13 апреля выдвинул Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Отметим, что Джемилева обвиняют в "незаконном пересечении государственной границы России, хранении оружия и боеприпасов".

Сам Джемилев в интервью "Крым.Реалии" прокомментировал, что его интересуют задействованные лица в этом "уголовном деле" и он планирует обращаться в высшие инстанции.

"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека", - сказал Джемилев.

Сейчас материалы дела направили в "прокуратуру Крыма" для дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следком России в Крыму 13 апреля выдвинул Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса.

А именно Джемилеву предъявлено обвинение в "пересечении госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 УК России); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК России); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России)".

Следком России утверждает, что 3 мая 2014 "Джемилев в сопровождении других лиц пересек государственную границу России в пункте пропуска "Армянск".

Также Джемилеву ставится "незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте".

Напомним, Джемилев заявил, что включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена.

Как сообщало РБК-Украина, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

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Автор: Виталина Благодатова