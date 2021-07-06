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Крымские татары сами будут распределять построенное Турцией жилье, - МинТОТ

Новина українською →
США, Вторник 06 июля 2021 04:32
Крымские татары сами будут распределять построенное Турцией жилье, - МинТОТ Фото: скоро планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией по строительству жилья. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Турция планирует построить квартиры для крымских татар. Потенциальные жители будут распределять сами представители коренного народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский на канале "Дом".

На следующем пленарном заседании планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией по строительству жилья.

"После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки, они уже сформированы, но формально решение должны принять органы местного самоуправления. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и затем, в установленном порядке идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - рассказал Замлинский.

Он отметил, что Минреинтеграции предлагает, или "распределение жилья проводил непосредственно крымскотатарский народ".

"Они сами будут определять, какие кому квартиры и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправление в пределах этого коренного народа", - пояснил замминистра.

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