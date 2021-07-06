Кримські татари самі розподілятимуть збудоване Туреччиною житло, – МінТОТ

Туреччина планує побудувати квартири для кримських татар. Потенційні мешканці будуть розподіляти самі представники корінного народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський на каналі "Дом" .

На наступному пленарному засіданні планується ратифікація Рамкової угоди між Україною та Туреччиною щодо будівництва житла.

"Після цього приїжджає турецька сторона, реєструється представництво. Відводяться земельні ділянки, вони вже сформовані, але формально рішення повинні прийняти органи місцевого самоврядування. Далі йдуть тендерні процедури, які проводять представники Туреччини, і потім, в установленому порядку йде проєктування, будівництво і здача в експлуатацію", - розповів Замлинський.

Він зазначив, що Мінреінтеграції пропонує, або "розподіл житла проводив безпосередньо кримськотатарський народ".

"Вони самі будуть визначати, які кому квартири - та скільки. Тобто Мінреінтеграції до цього не буде причетне. Образно кажучи, буде таке локальне самоврядування в межах цього корінного народу", - пояснив заступник міністра.