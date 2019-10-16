В Крым переселили 140 тыс. россиян за время аннексии, - постпред президента в АРК

Россия за время аннексии Крыма переселила туда более 140 тыс. российских граждан. Об этом сообщил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает телеканал UATV.

По его словам, таким образом, Россия хочет увеличить на полуострове количество сторонников аннексии.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", - сказал Кориневич.

От также отметил, что переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

"Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", - добавил представитель президента Украины в АР Крым.

Напомним, ООН признала нарушения РФ Женевских конвенций из-за переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова.

Также РБК-Украина сообщало, что учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) еще на год продлило мониторинг ситуации в оккупированном Крыму.