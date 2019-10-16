До Криму було переселено 140 тис. росіян за час анексії, - постпред президента в АРК

Росія за час анексії Криму переселила туди понад 140 тис. російських громадян. Про це повідомив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає телеканал UATV.

За його словами, таким чином, Росія хоче збільшити на півострові кількість прихильників анексії.

"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщує населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості", - сказав Кориневич.

Від також зазначив, що переселяючи своїх громадян на півострів, Росія порушує четверту Женевську конвенцію.

"Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну мету - змінити склад населення для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційної влади", - додав представник президента України в АР Крим.

Нагадаємо, ООН визнала порушення РФ Женевських конвенцій через переселення людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію півострова.

Також РБК-Україна повідомляло, що установа Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ще на рік продовжила моніторинг ситуації в окупованому Крыму.