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"Крым - это Украина". Британия осудила российскую перепись населения

Автор: Дмитрий Левицкий

Британия отреагировала на то, что Россия решила проводить перепись населения в оккупированном Крыму. В британском посольстве напомнили Москве, что Крым - это территория Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Британии в Украине.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

Напомним, Украина требует от мирового сообщества не признавать результаты российской переписи в оккупированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что российскую перепись в Крыму осудили в США.

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КрымРоссийская ФедерацияВеликобританияПерепись населения